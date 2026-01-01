Земетресение е регистрирано тази сутрин край Смолян.
Това съобщиха от Геофизичния институт на БАН.
„Хората излязоха навън, много са притеснени“: Поредица от земетресения разтревожи жителите на Смолянско
Трусът е с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер и е усетен в 4:02 часа.
Епицентърът му е североизточно от Смолян и на юг от Соколовци - 8.1 км от Смолян и на 166 км от София.
Припомняме, че на 18 ноември бяха регистрирани поредица от земетресения разтревожи жителите на Смолянско.
Най-силният трус е регистриран с епицентър в района на село Момчиловци. Земетресението е усетено силно и е било съпроводено от тътен.