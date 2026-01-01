Земетресение е регистрирано тази сутрин край Смолян.

Това съобщиха от Геофизичния институт на БАН.

„Хората излязоха навън, много са притеснени“: Поредица от земетресения разтревожи жителите на Смолянско

Трусът е с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер и е усетен в 4:02 часа.

Епицентърът му е североизточно от Смолян и на юг от Соколовци - 8.1 км от Смолян и на 166 км от София.

Припомняме, че на 18 ноември бяха регистрирани поредица от земетресения разтревожи жителите на Смолянско.

Най-силният трус е регистриран с епицентър в района на село Момчиловци. Земетресението е усетено силно и е било съпроводено от тътен.