Ще направим всичко възможно общините и кметовете да не бъдат рекетирани, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Монтана, където се срещна с млади симпатизанти на партията в рамките на инициативата „Новите умове“. Борисов беше придружен от лидерите на “Синя България“ и СДС и от кмета на Монтана Златко Живков.

На журналистически въпрос за ставащото в общините и слухове, че кметове от ГЕРБ ще преминат на страната на „Прогресивна България“ за идващите през есента на 2027 година местни избори, Борисов заяви, че всички кметове на ГЕРБ са на срещите на партията в регионите в страната и споделят своите проблеми, като никой не е заявил желание да напуска. „Ще направим всичко възможно общините и кметовете да не бъдат рекетирани. Виждате как сега им пращат полиция, следователи, полицаи от БОП, извеждат ги с белезници, снимат ги и после ги пускат. Това насажда страх. Но като виждам как стремглаво пада доверието към управляващите, как по места назначават хора на ДПС на ръководни длъжности, то аз съм сигурен, че ще победим на местните избори догодина“, заяви Бойко Борисов.

По повод избора на нов Висш съдебен съвет Борисов коментира, че се е видяла новата сглобка между „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ и се радва, че ГЕРБ и партньорите му от десницата „са се откачили“ от тях. Според Борисов този избор ясно показва, че ГЕРБ вече не може да бъде свързван с ПП - ДБ и да „ни ги закачват като петно на ревера“.

Бойко Борисов заяви, че по време на няколко последователни управления на ГЕРБ брутният вътрешен продукт на България е нараснал над четири пъти, а след като се извади инфлацията – 2,5 пъти. Хората са купували телевизори, мебели и много вещи и прогнозира, че с новото правителство и новия бюджет няма да е така. Той коментира, че за ГЕРБ най-важното нещо е било европейската интеграция на България и в името на това партията и нейните партньори са понесли щети на последните избори.

Лидерът на ГЕРБ посъветва симпатизантите на партията и нейните партньори да погледнат какво се случва в САЩ със срива на системи за разплащания, прекъсвания на електрозахранването на самолетните полети да видят какви предупреждения има във водещи европейски страни и да си направят сметка дали това не може да се случи и у нас. „Не искам да плаша никого, но властите в Германия, Франция, Нидерландия, Австрия, Швеция и т.н. съветват хората да се запасят с храна и вода за няколко дни, правят се учения за такива ситуации. Виждат как най-сигурните системи за киберсигурност биват пробивани“, коментира Бойко Борисов и посъветва симпатизантите на ГЕРБ да имат готовност за такива случаи.

На форума се изказаха млади симпатизанти на ГЕРБ, които коментираха и критикуваха приетия на първо четене в Народното събрание бюджет. Според тях извод, че държавната хазна се пълни с вдигане на данъците и заем, а няма подкрепа на бизнеса.