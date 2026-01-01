Светият синод ще се събере утре, 23 ноември, на извънредно заседание, за да се уточни кога ще бъде опелото на Ловчанския митрополит Гавриил, каза пред медии българският патриарх Даниил. По думите му най-вероятно то ще е във вторник в Ловеч.

Светият синод ще бъде избран и наместник на „овдовелия Ловчански митрополитски престол, който трябва да поеме временно дейността“, добави той.

„Да се надяваме, че клирът и представителите на миряните, които са в Ловчанската епархия, ще си подберат добър архипастир, който да продължи делото на митрополит Гавриил“, каза още патриархът.

Почина ловчанският митрополит Гавриил

Пред медиите той повтори и част от думите си, казани по-рано пред миряните след края на патриаршеската света литургия в храма „Св. Неделя“.

„Ловчинският митрополит Гавриил, още от ранните си студентски години, в едно атеистично време, когато никак не беше лесно човек да заяви принадлежността си към Църквата, не се поколеба да поеме служението, да се отрече от света и да поеме службата на Бог. Тази негова искрена, дълбоко смислена вяра и твърдост във вярата да преодолява изпитанията, през които още от първите години на монашеското му служение преодолява, го отличаваше докрай“, допълни той. Патриархът нарече дядо Гавриил „изключително принципен, изключително верен на Бога архиерей, с църковно самосъзнание и изключителна помощ и подкрепа в Светия синод“.

Определи го и като „изряден архипастир“, който виждал „същината на архипастирското си служение в просветата на поверените му от Бога души“. И много се потруди за това – с издаването на множество православни книги под негово ръководство, каза патриархът. Обръщаше изключително внимание на това да се ръкополагат добре подготвени свещеници, добави той за покойния митрополит Гавриил.

Според Даниил изграждането на храма „Св. св Кирил и Методий“ в Ловеч и първото след 9 септември 1944 г. у нас начално църковно училище са „изключителни примери, които показват за какво е живял, какво го е движело, каква му е била надеждата. Именно за това той представлява един много изключителен пример за всички нас, за архипастирско служение и сме убедени, вярваме, че както служеше вярно на Бога, ще продължи и след това“.

Ловчанският митрополит Гавриил почина днес, 22 ноември, след кратко боледуване.