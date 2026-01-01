Две кучета от породата "Кане Корсо" са били простреляни и убити в района на язовир между бургаските села Миролюбово и Изворище.

Сигналът за инцидента е подаден във Второ районно управление-Бургас, съобщиха от полицията.

Жестокост: Ранено куче с дървен предмет потърси убежище в чужд дом във Ветово

При извършения оглед е установено, че кучетата са с огнестрелни рани.

Установено, че животните са били простреляни от 45-годишен криминално проявен бургазлия, който обитава постройка в района на язовира.

В постройката са намерени две нерегистрирани пушки, 12-и калибър, както и боеприпаси за тях. Мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан за 72 часа.