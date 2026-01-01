Контрабандни цигари на стойност над 82 000 евро са задържани на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово”, съобщиха от Агенция „Митници”. Откритото количество е от общо 415 200 къса (20 760 кутии), укрити в хладилни витрини в товарен автомобил.

Опитът за контрабанда е установен при проверка на превозно средство с турска регистрация при влизане в страната на 19 ноември. Шофьорът е турски гражданин, декларирал, че превозва транзитно през България групажна стока от Турция за Франция.

Укритата стока е намерена след контролни действия с рентгенова апаратура и последвала щателна проверка на камиона. Цигарите са открити в опаковани хладилни витрини. Те са на различни търговски марки, всички с турски акцизен бандерол, посочиха от митническата агенция.

Преди броени дни на същия граничен пункт в Ямболско беше разкрит друг случай на нелегално пренасяне на тютюневи изделия. При проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция на 17 ноември, бяха намерени 634 800 къса (31 740 кутии) цигари. Те бяха укрити по аналогичен начин в термовитрини за храна, превозвани от Турция за Германия.

Общото количество, установено в рамките на двете проверки, е 1, 050 млн. къса (52 500 кутии) контрабандни цигари, посочиха от Агенция „Митници”.