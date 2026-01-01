Полицията в Русенско разследва случай на жестокост към животно, след като ранено куче е открито в частен имот в град Ветово. За съпричастност към случая се проверява 59-годишен местен жител, съобщиха от ОДМВР – Русе.

Сигналът е подаден на 15 октомври около 13:55 часа, след като кучето, което имало видими наранявания, влязло в частен дом в града.

Пристигналите на място полицаи установили, че животното е с наранявания, причинени от дървен предмет.

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В хода на първоначалните действия служителите на реда установили 59-годишен мъж от Ветово, за когото са събрани данни за евентуална съпричастност към деянието.

Пострадалото куче е транспортирано до специализиран център за животни в Русе, където да получи необходимите грижи.

По случая е започнато разследване за жестокост към гръбначно животно. Извършени са разпити и други процесуално-следствени действия, като е уведомена Районната прокуратура в Русе.

Разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства около случая.