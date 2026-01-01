Кадри в социалните мрежи показаха агресия над куче от малолетни деца в пазарджишкото село Левски. На видеото се вижда как две момчета на 8 и 12 години връзват животното с въже за автомобилна гума, а едното от тях го бие, влачи и души. По случая вече е започнала проверка от институциите.

Семействата на децата знаят за случилото се. Пред екипа на NOVA бабата на едно от момчетата обясни: „Мога да кажа и да потвърдя, защото съм разпитвала моето внуче. То каза, че само е гледало отстрани. Не сме говорили по този въпрос дали съжалява. Само му казах, че не трябва да присъства на такива моменти”.

На мястото, където живеят децата, екипът ни откри само кучето, за което се предполага, че е малтретирано. Там дойдоха и кметовете на селото, и на община Панагюрище, които са разговаряли с родителите. „Децата не можаха да обяснят защо се е случило това насилие. Видяхме кучето, че беше в добро състояние, но категорично ще работим с децата да не се допускат никакви подобни прояви”, заяви кметът на Панагюрище Желязко Гагов.

Местни жители обаче разказват, че децата малтретират животни с цел забавление и вече са подали сигнали до прокуратурата. „Бият ги. Тук колко пъти съм спасявала няколко костенурки, защото те си играят, хвърлят ги, ритат ги и аз им плащам костенурките и ги занасям в Пазарджик”, сподели жителят на село Левски Стоянка Борисова.

Тъй като момчетата са малолетни, те не носят наказателна отговорност. С тях предстои да работят специалисти от Обществен контрол и възпитатели, за да се установи средата, в която растат.

„Децата най-вероятно живеят в насилие, в дисфункционална среда и семейство. Така че, колкото и грозен да е поводът, това ще осветли две тежки съдби и така ще могат и отговорните институции да си свършат работата”, коментира представителят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Панагюрище Евгения Загорска.