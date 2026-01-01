На 17 и 18 септември най-голямото бизнес събитие у нас събра над 4 000 посетители, 100+ експерти и над 100 компании в програма от отворени дискусии, работилници, бизнес срещи и кариерни формати.

Кошер 2026 постави основите на нов формат за бизнес събития в България, с повече диалог, участие и реални срещи между хората, които движат бизнеса, работата и следващите идеи напред.

В програмата влязоха 24 отворени дискусии, 10+ работилници и над 100 бизнес срещи и индивидуални консултации. На място бяха 80 компании в кариерната част и 20 компании в бизнес направлението.

Основната промяна тази година беше начинът, по който програмата включи посетителите. Вместо стандартен формат с еднопосочни лекции, съдържанието беше изградено около отворени дискусии. В тях експерти, предприемачи и професионалисти обсъждаха темите заедно с публиката, а въпросите от залата често насочваха разговора към конкретни казуси и решения.

Сред важните моменти беше правилата, които България трябва да промени, за да бъде конкурентна през 2036 . Иван Василев, Министър на иновациите и дигиталната трансформация, и Илия Кръстев, сериен предприемач и член на УС на БРАИТ, поставиха въпроса как регулациите, институциите и бизнесът могат да работят по-бързо и по-смислено, така че добрите идеи, талантът и инвестициите да не се губят още преди да стигнат до пазара.

Силен акцент беше и разговорът „Какво научаваш твърде късно, когато строиш голяма компания?“ с Петър Митев и Димитър Димитров. Темата беше за решенията, които основателите често отлагат, грешките и уроците, които идват едва когато компанията вече е пораснала. Само дни след Кошер новината за обявеното намерение за придобиване на компанията, основана от Димитър Димитров, даде допълнителна тежест на разговора и я нареди сред най-значимите български технологични истории от последните години.

В програмата се открои и дискусията „От нивата до щанда: може ли България отново да печели от храната?“ . Любомир Ноков, Иван Александров и Албина Ясинская поставиха темата за това как България може да създава повече стойност от храната чрез преработка, собствени марки, мащаб и по-добър достъп до пазара. Няколко дни след събитието бизнесът, съосноваван от Любомир Ноков, беше отличен на EU Organic Awards 2026 в категорията Best organic food processing SME - европейско признание за български модел с устойчив фокус

Кариерните формати също показаха силата на новия подход. В работилницата „Решения под напрежение: как действаш, когато грешката има цена“ пилотът Николай Калайджиев и носител на няколко рекорда на Гинес работи с посетителите върху действията в ситуации, в които няма време за паника. Разговорът стъпи върху личния му опит от официално признат световен рекорд - 1021 излитания и кацания в рамките на 14 часа и 28 минути.

Един от най-показателните моменти за смисъла на Кошер беше разговорът със Сиянна Лилова, Кристиян Цанов и Рангел Милушев . Те се запознават на Кошер, а две години по-късно компанията им стига до придобиване и се превръща в основа за разширяване към Централна и Източна Европа. Историята им показа как едно събитие може да бъде не просто място за контакти, а начало на реален бизнес път - от среща и идея до екип, продукт и следваща фаза на развитие.

Освен програмата на сцените, Кошер 2026 създаде реални възможности за срещи с работодатели, партньори и експерти - от кариерни разговори до бизнес консултации на място.

„Тази година за нас беше важно Кошер да не бъде просто събитие, на което хората слушат. Искахме да създадем среда, в която посетителите влизат в разговора, задават своите въпроси и намират хора, с които могат да направят следваща стъпка. Обратната връзка показа, че този формат е нужен“, споделят от екипа на Кошер.

Кошер е най-голямото бизнес събитие в България, насочено към хора, които искат да направят следваща реална стъпка в предприемачеството, бизнеса или кариерата си. Събитието събира компании, експерти, работодатели и професионалисти около темите, които движат развитието на България.

Екипът на Кошер благодари на домакините от Интер Експо Център за дългогодишната подкрепа и партньорство, с които събитието продължава да расте.