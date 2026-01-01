Говорителят на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция Хосеин Мохеби заяви днес, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „голям лъжец“, коментирайки изявления на американския лидер за ядрените оръжия и по други теми, предаде Ройтерс.

„Американският народ трябва да чуе истината“, каза Мохеби и добави, че САЩ са претърпели неуспех във военната си кампания срещу Иран и трябва да напуснат региона.

Говорителят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф междувременно заяви днес, че нито една страна в региона няма да може да изнася петрол, ако на Ислямската република бъде попречено да продава собствения си петрол.

Никоя регионална инфраструктура няма бъде в безопасност, ако Иран няма сигурност, каза Галибаф, цитиран от ирански държавни медии.

Напрежението между САЩ и Иран остава високо на фона на продължаващия военен конфликт и споровете около иранската ядрена програма. От началото на войната през февруари Вашингтон и Техеран си разменят удари, а боевете и заплахите се концентрират и около Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол.

Иран използва контрола си върху достъпа до протока като средство за натиск, докато САЩ се опитват да гарантират свободното движение на търговските кораби. През последните месеци Техеран многократно предупреждава, че американски атаки срещу ирански обекти могат да доведат до ответни действия срещу енергийна инфраструктура и американски интереси в региона.

Ормузкият проток има особено значение за световния енергиен пазар. Според актуални данни, цитирани от Wall Street Journal, през септември потоците на петрол през протока и алтернативните маршрути са се възстановили до близо 80% от нивата преди войната.

На този фон Техеран продължава да настоява, че САЩ трябва да прекратят военните си действия и да изтеглят силите си от региона. Говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Хосеин Мохеби заяви през последните дни, че Иран няма да спре военния натиск, докато не бъдат изпълнени поставените от страната условия.

Междувременно дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта продължават, но засега без постигнато споразумение. На 26 септември президентът Доналд Тръмп отхвърли последното предложение на Иран за възобновяване на преговорите и отваряне на Ормузкия проток.