Окръжният съд в Бургас пусна Христо Широков от ареста и определи мярка „Домашен арест“ с електронно проследяващо устройство. Причината е влошаване на здравословното му състояние след претърпяна сърдечна операция, предаде Агенция "Фокус".

Производството бе гледано по частна жалба от обвиняемите и техните защитници.

Обвинението

Двамата за привлечени като обвиняеми, че в периода от февруари 2024 г. до 14.07.2026г. на територията на област Бургас участвали в организирана престъпна група по смисъла на чл.93, т.20 от НК с Ц.М., Д. Д. и други неустановени до момента лица, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши в страната престъпления по чл.143, чл.282 и по чл.304б от НК, за които е предвидено наказание "лишаване от свобода“ повече от три години и в нея участват длъжностни лица.

Христо Широков остава в ареста

Мотиви на съда

Окръжен съд прие, че към настоящия момент не е разколебано обоснованото предположение за съпричастността на Широков към престъплението, в което е обвинен. Същевременно обаче след последното произнасяне по мярката е настъпило съществено ново обстоятелство, което не може да бъде пренебрегнато при преценката за необходимостта и пропорционалността на най-тежката мярка за неотклонение. От приетата допълнителна съдебномедицинска експертиза се установява, че при обвиняемият е настъпилото съществено влошаване на здравословното му състояние след извършена сърдечна операция.

Съдът в Бургас ще гледа жалбата на Христо Широков срещу задържането му под стража

Макар тежестта на обвинението и останалите данни по делото да не са се променили, задържането под стража не може да се поддържа, когато изпълнението му в конкретния момент е обективно несъвместимо със здравословното състояние на лицето и създава пречка за провеждане на необходимо медицинско лечение и рехабилитация.

По отношение на Смилов Окръжен съд счете, че при предходното произнасяне по мярката за неотклонение е приел наличие на обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към престъпната дейност, предмет на разследването, както и наличие на реална опасност от извършване на престъпление. Към настоящия момент по делото не са представени нови доказателства, които да разколебават тези изводи.

Определението на Окръжен съд - Бургас подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд – Бургас в тридневен срок.