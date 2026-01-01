Необходимостта от създаване на Кодекс за социална подкрепа или ясна пътна карта за разработването му ще обсъдят министри, депутати, представители на бизнеса, синдикатите и граждански организации. Обществената консултация, организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС), ще се проведе днес от 9:30 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет.

Очаква се в дискусията да участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Това съобщиха от ИСС и Министерството на труда и социалната политика.

Консултацията е част от задача, възложена на ИСС от Министерството на труда и социалната политика и Министерския съвет. Целта е да се проведе обществен дебат за предизвикателствата и рисковете при кодифицирането на законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания.

Основен акцент в обсъждането ще бъде създаването на Кодекс за социална подкрепа – какъв да бъде обхватът му, кои нормативни актове могат да бъдат обединени и как да се постигне по-интегриран подход към социалната подкрепа.

Участниците ще обсъдят и нерешените проблеми в системата, както и необходимите следващи стъпки за по-адекватна и ефективна социална подкрепа. Сред темите ще бъдат начинът, по който се насочват публичните средства, координацията между различните форми на подкрепа и необходимите промени, така че системата да отговаря по-добре на социално-икономическите промени и кризите.

Дебатът ще се основава на вече изработени становища и анализи на ИСС. В тях се подчертава необходимостта от по-добра координация между отделните сегменти на системата и прилагането на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост.

Документите са резултат от диалога между работодателските организации, синдикатите и гражданските организации. От ИСС посочват, че част от техните препоръки вече са намерили отражение в националното законодателство, включително при реформата на системата за минималните доходи.