Днес, 29 септември, изтича срокът, в който българите в чужбина могат да подадат заявления за гласуване на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Заявленията могат да бъдат подадени електронно чрез сайта на Централната избирателна комисия или чрез дипломатическите и консулските представителства на България.

Подаването на заявление улеснява избирателите в изборния ден, тъй като при успешно прието заявление те се включват в списъка за гласуване извън страната и не е необходимо да попълват декларация по образец. Подадените заявления служат и при определянето на местата и броя на секциите зад граница.

ЦИК трябва да определи до 3 октомври местата в държавите, в които ще бъдат образувани секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място.

На изборите на 25 октомври ще се гласува с машини в секциите извън страната, за образуването на които са подадени най-малко 300 заявления или в които на последните избори са гласували най-малко 300 избиратели. В останалите секции извън страната ще се гласува с хартиени бюлетини.

Междувременно е изтекъл и срокът, в който ГРАО, МВР и „Информационно обслужване“ трябва да извършат проверките на кандидатите за съответствие с изискванията на Конституцията.