Финансовият министър Гълъб Донев определи изявлението на управителя на Българската народна банка Димитър Радев относно свръхпечалбите на банките като „излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ“. Българската народна банка заяви в своя позиция, че няма да участва в политически полемики.

„Особено финала на неговото изказване навежда в размисли в друга посока, които са неправилни по отношение на управителя, който и да е той, на Българска народна банка“, така отговори Донев на журналистически въпрос относно Димитър Радев.

По думите му Димитър Радев прави внушения. „Не трябва да е политическо решение и не трябва да застъпва политически тези, а той това прави“, категоричен бе финансовият министър.

Управителят на БНБ Димитър Радев: Вдигането на данъци има цена

Във връзка с публични изявления относно позицията на управителя на Българската народна банка от 25 септември 2026 г. БНБ уточни следното:

Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на Евросистемата при оценката на мерки, засягащи банковия сектор.

Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионална оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес.

Независимостта на централната банка е основен принцип на институционалната рамка на Евросистемата. Тя предполага Българската народна банка и членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции и да формират и представят професионалните си оценки независимо от политически съображения.

Българската народна банка няма да участва в политически полемики. Тя ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата.

Припомняме, че управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев заяви, че предложеното допълнително облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп или по-трудно достъпен кредит, да ограничи частните инвестиции и да повиши цената на държавното финансиране.

„Вдигането на данъци има цена“, посочи Радев в изявление, публикувано на сайта на БНБ. Според него, когато данъкът засяга финансовото посредничество, част от тежестта може да бъде прехвърлена извън формалния данъкоплатец.