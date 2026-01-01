Мисия на Международния валутен фонд (МВФ), ръководена от г-н Фабиан Борнхорст, ще посети София в периода от 28 септември до 2 октомври, съобщиха от Министерството на финансите.

По време на посещението екипът на МВФ ще проведе срещи с представители на правителството, служители на централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще обсъди текущите икономически и финансови развития.

МВФ: Новото правителство на България ще трябва да преразгледа фискалната политика

Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на МВФ за наблюдение и диалог с държавите членки.

Консултацията по член IV за България се очаква да бъде проведена в началото на 2027 г.