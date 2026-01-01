В забързаното ежедневие, когато умът е претоварен, а настроението спада, често търсим сложно решение. Но какво, ако отговорът се крие в нещо изключително просто и достъпно за всеки – едва 10 минути леко движение?

Ново проучване от университета в Цукуба, Япония, хвърля светлина върху силата на кратката физическа активност. Според изследването, публикувано в списание „Imaging Neuroscience“, не е необходим изтощителен маратон, за да усетим промяна. Учените са наблюдавали 24 здрави млади хора, които в едната част от експеримента са бягали бавно на пътека в продължение на 10 минути, а в другата са почивали.

Резултатите говорят сами. След лекото бягане участниците не само са се справили по-бързо с тест за внимание и самоконтрол, но и са споделили, че се чувстват по-бодри и в по-добро настроение. Мозъчният мониторинг потвърждава тези усещания, показвайки повишена активност в префронталната кора – областта, отговорна за концентрацията и вземането на решения. Интересното е, че този положителен ефект се запазва дори след като сърдечната честота се е върнала към нормалните си стойности.

„Лекото движение активира пътищата на норепинефрина и допамина, които събуждат онази част от мозъка, отговорна за концентрацията и самоконтрола“, обяснява д-р Джон Ла Пума, интернист от Калифорния, който не е участвал в проучването. Той предлага практичен съвет: 10-минутна разходка навън преди най-натоварващата част от деня, към която може да се добавят 30-секундни интервали на леко бягане.

Въпреки окуражаващите резултати, експертите подхождат с доза реализъм. Д-р Скот Нас, семеен лекар, подчертава, че ефектът вероятно е временен. За хората, които живеят с депресия или тревожност, краткото бягане може да проясни съзнанието, но „не е заместител на медицинската помощ“, казва той. Д-р Нас също така отбелязва, че изследването е малко и обхваща само млади и здрави хора, поради което са необходими по-мащабни проучвания.

Историята зад тези данни обаче е дълбоко човешка. Тя ни напомня, че грижата за психичното ни благополучие невинаги изисква огромни усилия. Понякога е достатъчно просто да обуем маратонките и да подарим на себе си 10 минути движение – един малък, но значим жест, който може да озари целия ни ден.