Зад стряскащата статистика за сърдечните заболявания у нас се крие една често пренебрегвана истина – емоциите могат да ни разболеят. Това е посланието на кардиолога Алдин Али, който обръща поглед навътре към душевния ни мир, отвъд стандартните съвети за спорт и здравословно хранене.

„Много важно е да спазваме емоционална хигиена“, заяви той в интервю за NOVA, като подчерта, че стресът и „токсичността в отношенията“ са изключително вредни за сърцето.

Неговият призив идва на фона на данни, според които над 60% от всички смъртни случаи в България се дължат на заболявания на органите на кръвообращението. Тази статистика поставя страната ни начело в негативната класация в Европа.

Въпреки това д-р Али вижда и повод за оптимизъм, като посочва, че в сърдечно-съдовата медицина у нас има „страхотни успехи“ и скоростно развитие. По думите му, вече има много нови лекарства и методи за лечение.

Лекарят обръща внимание и на модерните технологии за следене на здравето, които според него понякога имат обратен ефект. Те могат да повлияят негативно, когато данните предизвикат излишна тревожност у пациента.

Д-р Али, който е инициатор на кампанията „Прости, сърце“, завършва с послание, което надхвърля чисто медицинските съвети: „Ако искаме нещо от живота, трябва да го пожелаем от сърце“, казва той.