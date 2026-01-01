Обилното изхвърляне на пепел от вулкана Етна на остров Сицилия доведе до временното преустановяне на дейността на летището в град Катания, предаде ДПА.

Излитането и кацането на самолети е преустановено до 16:00 ч. местно време (17:00 ч. българско време) днес, съобщи летище "Фонтанароса" в Катания.

Освен това силна буря през нощта причини смущения във въздушния трафик.

Спряха полетите на летището в сицилианския град Катания заради пепел от вулкана Етна (ВИДЕО)

Вулканът Етна на остров Сицилия е най-активният на европейския континент. Понастоящем от североизточния му кратер се изхвърля пепел, която се разнася от вятъра в южна посока.

Италианският институт по геофизика и вулканология посочи, че облакът от пепел се разпростира на 4 километра в небето.

Поради активността на вулкана Етна в момента е в сила червен код за авиацията, най-високото от четирите нива за предупреждение. Предупреждението беше в сила и миналата седмица и през август, припомня ДПА.