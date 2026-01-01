Три митнически кучета, обучени в Обединеното кралство, официално се присъединиха към Агенция „Митници“, отбелязвайки поредна стъпка напред в тясното партньорство между Обединеното кралство и България за противодействие на тежката и организирана престъпност, укрепване на граничната сигурност и пресичане на престъпни мрежи. Това съобщиха от Агенция „Митници“.



По време на церемония, проведена в резиденцията на британския посланик в София, Мeрлин (Merlin), Дюи (Dewey) и Луна (Luna) бяха официално предадени на Агенция „Митници“ след транспортирането им от Обединеното кралство и старта на специализираното им оперативно обучение в България.



Кучетата са подготвени за извършване на митнически проверки, включително за откриване на наркотици, валута и така наречените „малки лодки“. Работейки заедно със своите български водачи, те ще допринесат за укрепване на капацитета на Агенция „Митници“ за разкриване на митнически нарушения, престъпна дейност, противодействие на организираната престъпност и обезпечаване на граничната сигурност.

Агенция „Митници“



Инициативата е част от по-широката подкрепа на Обединеното кралство за българските правоприлагащи органи и граничната сигурност чрез сътрудничеството между Националната агенция за борба с престъпността (NCA), Британското посолство в София и българските институции.

„Пристигането на Мерлин, Дюи и Луна показва, че партньорството между Великобритания и България се измерва не с думи, а с реални резултати. Чрез споделяне на знания, експертиза и способности подкрепяме българските ни партньори в усилията им да противодействат на организираните престъпни групи и тяхната незаконна дейност. Гордея се, че работим рамо до рамо с Агенция „Митници“ за укрепване на контрола по външните граници, в подкрепа на служителите на първа линия и за по-голяма сигурност на България, Великобритания и Европа. - сподели посланикът на Великобритания в България, Н. Пр. Натаниел Копси.



Предоставянето на кучетата демонстрира как практическото международно сътрудничество постига реални резултати. Обединеното кралство и България продължават да работят в тясна координация за справяне с общите предизвикателства пред сигурността и неутрализиране на трансграничните криминални мрежи.



Това партньорство вече показва осезаеми резултати. Само през 2026 г. служителите на Агенция „Митници“ са задържали 30 лодки, предназначени за високорискови преминавания през Ламанша. По този начин е предотвратено използването им от организирани престъпни групи, участващи в канали за нелегален трафик на хора.

Агенция „Митници“



„Сътрудничеството с британските партньори е на изключително високо ниво и ще продължава да се развива активно, тъй като както България и ЕС, така и Великобритания се сблъскват с общи предизвикателства. В това се убедих лично по време на посещението ми в Обединеното кралство по-рано този месец”, заяви по време на събитието Николай Шушков, директор на Агенция „Митници“.



„Кучетата са изключително ценен помощник на митническите служители, тъй като с тяхно участие се ускоряват проверките на превозни средства и товари от всякакъв характер”, коментира заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов и допълни, че за да има резултати ключова е ролята на водачите, които не само трябва да изградят добра връзка с кучето, но и поддържат нивото на подготовка с непрекъснати тренировки.



Трите кучета пристигнаха в България през август и бяха разпределени към новите си водачи преди началото на официалното обучение на ГКПП „Капитан Андреево“ през септември. Преди старта на тренировъчната програма кучетата живяха със своите водачи и семействата им, което подпомогна адаптацията им към новата среда и изграждането на доверие и екипен синхрон – ключови фактори за оперативен успех.

Програмата за обучение поставя фокус върху практически упражнения в реална среда, насочени към изграждане на устойчив капацитет за митнически контрол с кучета в структурата на Агенция „Митници“. След пълното им въвеждане в оперативната работа кучетата ще подпомагат откриването на нелегални стоки и борбата с тежката и организирана престъпност.

Агенция „Митници“



Чрез инвестиции в хората, професионалните умения и специализираните способности Обединеното кралство и България изграждат дългосрочно партньорство, което повишава сигурността на двете страни и укрепва общите усилия срещу престъпните мрежи.



Трите кучета са на възраст между 11 и 16 месеца. Мерлин и Дюи са мъжки кокер шпаньоли, а Луна е женски черен лабрадор ретривър. И тримата са показали необходимите черти на характера като активност и игривост и са преминали специализираното обучение първо във Великобритания, след това у нас. Мерлин и Луна ще дават смени на българо-турската граница (ГКПП „Капитан Андреево“, ГКПП „Лесово“ и ГКПП „Малко Търново“), а Дюи ще се специализира в работата на Летище „Васил Левски“, където ще проверява като карго товари, пощенски и куриерски пратки, така и багаж на пътници.



„България е ключов партньор на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) в противодействието на организираната престъпност, свързана с незаконната миграция. Заедно работим за пресичането на каналите за доставка на оборудване за малки лодки към Европа, както и срещу редица други заплахи, включително трафика на наркотици и незаконната търговия с огнестрелни оръжия. Продължаваме да разширяваме сътрудничеството си с българските правоохранителни органи, а новите служебни кучета ще бъдат важен инструмент в тази съвместна работа. Те ще ни помогнат още по-ефективно да нарушаваме дейността на престъпните мрежи, които представляват заплаха както за България, така и за Обединеното кралство“, заяви Кени Дрон, ръководител на регионалното звено на NCA.



Включването на Мерлин, Дюи и Луна надгражда досегашната британска помощ за развитието на киноложкия капацитет на Агенция „Митници“, включително успешната работа на Адел –обучено във Великобритания митническо служебно куче. Новите попълнения допълнително ще повишат оперативните възможности на Агенция „Митници“ за разкриване на незаконна дейност и проверки на първа линия.



Обединеното кралство и България работят в тясно партньорство за противодействие на тежката и организирана престъпност, укрепване на граничната сигурност и неутрализиране на престъпни мрежи. Сътрудничеството включва оперативни съвместни действия, обучения, развитие на техническия и експертен капацитет и обмен на опит между правоприлагащите органи на двете държави.