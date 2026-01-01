Първата кухня-майка ще заработи от догодина в столичния район "Слатина" и ще предоставя храна за детските градини от района. Това обяви пред БТА заместник-кметът на София по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова, която участва в откриването на форума "Град на децата" в СУ "Св. Климент Охридски", обединяващ експерти по ранно детско развитие от цяла Европа.

Желязкова каза, че целта на промяната е повишаване на качеството на храната, особено важна в първите седем години от растежа на децата. Столичната община се опитва да разтовари директорите на детски градини от тези странични за тях ангажименти, свързани с приготвянето на храна, за да могат да обърнат повече внимание на обучението на децата. Тя мотивира идеята с това, че в различните детски градини храната е различна. Има детски градини с много добро качество на храната и такива, които пестят доста от нея, посочи Желязкова.

Според нея този проблем ще се задълбочи, тъй като няма увеличение на средствата за издръжка на децата в детските градини, което води след себе си до икономии. "Откъде директорите ще направят икономии, ние не можем да бъдем сигурни, но това, което аз видях с очите си, е, че често се правят икономии от храна", заяви зам.-кметът пред БТА.

Желязкова подчерта, че в много детски градини е занижен контролът при доставката на продуктите по отношение на етикетите, сроковете на годност, дали те са били замразявани и размразявани. Тя даде за пример Троян, където има централизирана кухня, която осигурява всички детски градини в общината и отбеляза, че Столичната община взаимства техния опит.

Заместник-кметът поясни, че не става въпрос за една-единствена кухня за цяла София, а за повече кухни, които ще обслужват детските градини в близост, така че доставката на храната да е бърза и по няколко пъти на ден. Говорим за повишаване на качеството на храната и апелираме родителите, противници на идеята, да видят резултатите от реализацията на тази идея, която, ако не сработи, може да се върне старият модел, коментира Желязкова. Тя увери, че Столичната община работи с всички органи, които отговарят за безопасността на храната и за нейното качество.