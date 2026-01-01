Съдебното дело за замърсяването на Варненското езеро започва с разпоредително заседание. Обвиняем е бившият кмет на Варна Иван Портних.

Казусът е свързан с авария на тръбопровод, отвеждащ отпадъчни води от варненските квартали „Аспарухово“ и „Галата“. Според информация, цитирана от NOVA, повредата е установена още през 2019 година, но проблемът е бил неглижиран.

Според прокуратурата това бездействие е довело до изтичане на отпадъчни води директно в езерото, причинявайки сериозно органично замърсяване. В обвинението се твърди, че качеството на водите се е променило значително, като те са станали опасни за хора, животни и растения.

Държавното обвинение определя случая като особено тежък. Решението на съда ще има пряко отражение върху стандартите за екологична отговорност на местната власт в страната.