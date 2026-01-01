Земетресение с магнитуд 2,0 е регистрирано в района на Симитли, област Благоевград, показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Трусът е отчетен на 24 септември в 16:03 часа българско време. Епицентърът му е с координати 41,94° северна ширина и 23,2° източна дължина.

НИГГГ-БАН

Според данните земетресението е било на около 9 километра североизточно от Симитли и на приблизително 84 километра от София.

Към момента няма информация за нанесени материални щети или пострадали.

От НИГГГ-БАН уточняват, че параметрите са получени чрез автоматичен анализ на наличните към момента данни и при постъпване на нова информация са възможни промени в магнитуда и координатите на труса.