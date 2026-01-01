Комисията за финансов надзор (КФН) предприе действия за ограничаване на достъпа до интернет страница, която имитира популярен български новинарски сайт и примамва потребители с обещания за „гарантирани и сигурни приходи“ от инвестиции.

Според регулатора сайтът с домейн Urianexo.sbs използва генерирани чрез изкуствен интелект изображения на известни бизнес личности, представени като привърженици на инвестиционната платформа Zeltix AI. Страницата се популяризира чрез социалните мрежи и онлайн реклами.

От КФН предупреждават, че платформата може да представлява финансова измама. Сред посочените признаци са липсата на информация кой стои зад сайта, нереалистичните обещания за доходност, отсъствието на директен достъп до платформата извън регистрационна форма и съмнителното техническо изпълнение на страницата.

Комисията обръща внимание и на възможно объркване с реално съществуващата компания Zeltix Digital Ltd. от Обединеното кралство, която управлява сайта zeltix.ai. По данни на регулатора няма информация за връзка между това дружество и сайта Urianexo.sbs.

КФН посочва още, че чрез въпросната интернет страница не могат законно да се предлагат инвестиционни услуги или услуги с криптоактиви на територията на България.

Второ предупреждение за ICRYPEX

Освен това регулаторът предупреди инвеститорите и за платформата ICRYPEX, която твърди, че оперира с лицензи от Полша, Литва, България и Ел Салвадор.

Според КФН дружеството ICRYPEX Bilişim A.Ş. не притежава лиценз, издаден от българския регулатор, не е под негов надзор и не е уведомило за намерение да предоставя услуги в България чрез режима за трансгранично предлагане на финансови услуги.

Призив към инвеститорите

Комисията призовава гражданите да бъдат особено внимателни преди да превеждат средства към подобни платформи. Регулаторът препоръчва инвеститорите да проверяват лицензите в публичните регистри на КФН и европейските регулатори, да изискват проверима информация за компаниите и при съмнения за измама да прекратят контакта и да подадат сигнал до компетентните органи.