Силен взрив разтърси центъра на Атина в петък сутринта и предизвика частично срутване на стара двуетажна сграда в квартал Плака. Трима души са леко ранени.
Взривът е станал около 7:35 ч. на улица „Лисикратус“, в близост до Стълбовете на Олимпийския Зевс. Силният тътен е бил чут в голяма част от центъра на гръцката столица.
Един мъж е пострадал от отломки, а две жени са били спасени от съседна сграда. И тримата са с леки наранявания.
На мястото са изпратени екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. В спасителната операция участват 16 пожарникари с шест противопожарни автомобила и специализиран спасителен екип на 1-ва ЕМАK.
Τρία άτομα τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη, που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (25/9) σε διώροφο κτήριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας.— Parapolitika (@parapolitika) September 25, 2026
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούστηκε ένα δυνατό «μπαμ» και στη συνέχεια προκλήθηκε η μερική κατάρρευση… pic.twitter.com/x3EUMjlO4p
След взрива в разрушената сграда е избухнал и малък пожар, който е бил поставен под контрол.
Силата на взрива е причинила щети и на съседни сгради и паркирани в района автомобили.
Iσχυρή έκρηξη οδήγησε στην πτώση μιας παλαιάς κατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Λυσικράτους, στο κέντρο της Αθήνας. Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου.https://t.co/SsyHBEJUPS pic.twitter.com/K2CGsRBDuo— iEidiseis.gr (@iEidiseisGR) September 25, 2026
Проверява се версията за изтичане на газ
Причината за взрива все още не е установена. Според първоначалната информация властите проверяват версията за изтичане на природен газ, но към момента няма окончателно заключение.
Разследването е поето от специализираното звено на пожарната, което установява причините за пожари и взривове.
Районът около мястото на инцидента е отцепен, а движението в района е ограничено.
Пожарникарите продължават да проверяват сградата и околните постройки, за да се уверят, че няма други пострадали или затрупани хора.