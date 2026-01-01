Силен взрив разтърси центъра на Атина в петък сутринта и предизвика частично срутване на стара двуетажна сграда в квартал Плака. Трима души са леко ранени.

Взривът е станал около 7:35 ч. на улица „Лисикратус“, в близост до Стълбовете на Олимпийския Зевс. Силният тътен е бил чут в голяма част от центъра на гръцката столица.

Един мъж е пострадал от отломки, а две жени са били спасени от съседна сграда. И тримата са с леки наранявания.

На мястото са изпратени екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. В спасителната операция участват 16 пожарникари с шест противопожарни автомобила и специализиран спасителен екип на 1-ва ЕМАK.

След взрива в разрушената сграда е избухнал и малък пожар, който е бил поставен под контрол.

Силата на взрива е причинила щети и на съседни сгради и паркирани в района автомобили.

Проверява се версията за изтичане на газ

Причината за взрива все още не е установена. Според първоначалната информация властите проверяват версията за изтичане на природен газ, но към момента няма окончателно заключение.

Разследването е поето от специализираното звено на пожарната, което установява причините за пожари и взривове.

Районът около мястото на инцидента е отцепен, а движението в района е ограничено.

Пожарникарите продължават да проверяват сградата и околните постройки, за да се уверят, че няма други пострадали или затрупани хора.