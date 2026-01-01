Пред централата на ООН в Ню Йорк имаше протест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще направи днес своето изказване по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

Очаква се Нетаняху да излезе на трибуната на световната организация около 21:00 ч. българско време. "Ще кажа истината за нашите героични войници", заяви той във вторник.

По-рано днес пред ООН говори палестинският президент Махмуд Абас. Той направи своето обръщение чрез видеоконферентна връзка, тъй като администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отказа да му издаде виза за втора поредна година.

"Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история", каза пред ООН Абас, като посочи продължаващата окупация на Западния бряг и войната в ивицата Газа.

Районът близо до централата на ООН в Ню Йорк традиционно става сцена на различни протести по време на срещи на високо равнище в световната организация. И тази година там може да се видят хора, които поставят различни въпроси.

През изминалите два дни в района имаше протести на ирански опозиционни групи.