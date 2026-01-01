Гюров и Кандев се явяват с бюлетина №4 на вота през октомври, Йотова и Вълчев – с №25

Централната избирателна комисия (ЦИК) изтегли жребия за номерата в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се явят на изборите на 25 октомври, след като ЦИК заличи регистрацията на кандидатската листа на Явор Бориславов Генов – кандидат за президент, и Максим Генов Велков – кандидат за вицепрезидент, издигнати от инициативен комитет. 

Край на регистрация: 28 двойки влизат в битката за „Дондуков“ 2

Ето номерата в бюлетината:

№ 1 – Георги Димов и Димитър Шивиков

№ 2 – Росен Миленов и Иван Иванов

№ 3 – Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков

№ 4 – Андрей Гюров и Георги Кандев

№ 5 – Йордан Малджански и Валентин Христов

№ 6 – Камен Тасков и Галя Иванова

№ 7 – Нако Стефанов и Нина Ламбова

№ 8 – Методи Бъчваров и Ленин Станоев

№ 9 – Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев

№ 10 – Мария Колева и Валери Велковски

№ 11 – Костадин Костадинов и Петър Волгин

№ 12 – Александър Томов и Сергей Инджов

№ 13 – Борис Анзов и Бранимир Мичев

№ 14 – Румяна Ченалова и Георги Георгиев

№ 15 – Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев

№ 16 – Иво Лулчев и Стефан Попов

№ 17 – Радостин Василев и Красимир Манов

№ 18 – Иван Христанов и Стоянка Черкезова

№ 19 – Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева

№ 20 – Величка Георгиева и Росен Иванов

№ 21 – Волен Сидеров и Славчо Велков

№ 22 – Николай Ненчев и Цвета Кирилова

№ 23 – Искра Недева и Стоян Георгиев

№ 24 – Пламен Пасков и Светозар Съев

№ 25 – Илияна Йотова и Кирил Вълчев

№ 26 – Боян Станков-Расате и Йордан Манасиев

№ 27 – Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов

Жребият се проведе публично в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1, във фоайето на вход „Ларго“.

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