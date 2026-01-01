Централната избирателна комисия (ЦИК) изтегли жребия за номерата в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.
Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се явят на изборите на 25 октомври, след като ЦИК заличи регистрацията на кандидатската листа на Явор Бориславов Генов – кандидат за президент, и Максим Генов Велков – кандидат за вицепрезидент, издигнати от инициативен комитет.
Край на регистрация: 28 двойки влизат в битката за „Дондуков“ 2
Ето номерата в бюлетината:
№ 1 – Георги Димов и Димитър Шивиков
№ 2 – Росен Миленов и Иван Иванов
№ 3 – Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков
№ 4 – Андрей Гюров и Георги Кандев
№ 5 – Йордан Малджански и Валентин Христов
№ 6 – Камен Тасков и Галя Иванова
№ 7 – Нако Стефанов и Нина Ламбова
№ 8 – Методи Бъчваров и Ленин Станоев
№ 9 – Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев
№ 10 – Мария Колева и Валери Велковски
№ 11 – Костадин Костадинов и Петър Волгин
№ 12 – Александър Томов и Сергей Инджов
№ 13 – Борис Анзов и Бранимир Мичев
№ 14 – Румяна Ченалова и Георги Георгиев
№ 15 – Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев
№ 16 – Иво Лулчев и Стефан Попов
№ 17 – Радостин Василев и Красимир Манов
№ 18 – Иван Христанов и Стоянка Черкезова
№ 19 – Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева
№ 20 – Величка Георгиева и Росен Иванов
№ 21 – Волен Сидеров и Славчо Велков
№ 22 – Николай Ненчев и Цвета Кирилова
№ 23 – Искра Недева и Стоян Георгиев
№ 24 – Пламен Пасков и Светозар Съев
№ 25 – Илияна Йотова и Кирил Вълчев
№ 26 – Боян Станков-Расате и Йордан Манасиев
№ 27 – Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов
Жребият се проведе публично в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1, във фоайето на вход „Ларго“.