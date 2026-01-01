Правителството прие промени в Наказателния кодекс, с които се разширява наказателноправната защита на средства от Европейския съюз (ЕС) с цел засилване на противодействието на злоупотребите, засягащи финансовите интереси на ЕС. За това съобщиха от правителствения пресцентър.

Целта на промените е привеждането на българското законодателство в пълно съответствие с правото на ЕС в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза и усъвършенстване на националната правна рамка, така че да се улесни правоприлагането.

Сред основните изменения и допълнения са: въвеждането в Наказателния кодекс на легална дефиниция на понятието „средства от Европейския съюз“, която обхваща и националното съфинансиране по европейски програми и проекти; самостоятелното криминализиране на предоставянето на неверни сведения или затаяването на сведения, за да бъдат получени средства от Европейския съюз или загдето са получени такива средства; криминализирането на квалифицираната митническа измама, засягаща приходите в бюджета на ЕС.

Законопроектът въвежда нови легални дефиниции и за „митническо задължение в големи размери“, като за такова ще се счита задължение към бюджета на ЕС в размер на не по-малко от 10 000 евро, а за „митническо задължение в особено големи размери“ - над 100 000 евро. Разширява се и обхватът на дефиницията за „чуждо длъжностно лице“.

За посегателства срещу финансовите интереси на ЕС се предвиждат наказания лишаване от свобода, глоби, лишаване от права и конфискация на имущество.