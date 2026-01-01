Не е ясно къде отива водата, която се изпомпва в изкопа на строежа край пропадналия път в квартал „Аспарухово“, каза на пресконференция управителят на „ВиК-Варна“ ООД инж. Веселин Русев.

Той посочи още, че планираните четири жилищни сгради, е твърде вероятно да не може да бъдат свързани нито с водоснабдителната мрежа, нито с канализационната. Русев отново подчерта, че строежът не е съгласуван с дружеството и изрази съмнения в законността му.

Път пропадна в „Аспарухово“ край мащабен строеж, ВиК обвини строителя

Управителят на "ВиК" представи и кратка хронология около пропадането на пътя и образувалото се свлачище. По думите на Русев в дружеството е получен сигнал за скъсан водопровод в петък. Аварийните екипи са реагирали веднага и са направили алтернативно трасе, за да не остават живеещите в района без вода. Русев каза, че абонатите в зоната са над 300, като през лятото потребителите са значително повече.

До започването на този строеж през април тази година никога не сме имали аварии в тази зона, в този водопровод и на тази улица, подчерта Русев. Според него това също е доказателство, че свличането на подпорната стена, изградена в масовия изкоп, не е провокирано от съоръжение на ВиК. Изготвянето на този изкоп е причинило раздвижване на земните маси, бе категоричен Русев. Той посочи още, че в района винаги е имало високи подпочвени води и това е добре известно на специалистите.

При изготвянето на проектите за този строителен обект сигурно има направен и хидрогеоложки доклад, но ние не сме запознати с него, допълни Русев. По думите му в този документ би следвало да има информация за нивото на подземните води, както и за хидростатичното налягане. Управителят на „ВиК“ посочи още, че не е ясно дали има и какъв е проектът за укрепването на ската между изкопа и пропадналия път. Когато има подпорна стена, задължително се правят барбакани – хоризонтални дренажи, допълни експертът. И подчерта, че е невъзможно водопроводна авария да причини свличането, което се е получило.

В момента в този изкоп има множество извори на подземна вода, няколко помпи работят непрекъснато, за да я изпомпват, без да е ясно къде отива тази вода, подчерта още Русев.

Пропадането на пътя в „Аспарухово“ се разраства, обявиха бедствено положение

Вече година и половина се опитваме да убедим институциите и обществото, че капацитетът на ВиК-мрежата в южните части на Варна е сто процента изчерпан, подчерта още Русев. Според него не е изключено точно поради тази причина проектът да не е съгласуван с дружеството. От септември месец миналата година „ВиК“ не съгласува проекти за района в „Аспарухово“, тъй като не разполага с капацитет на мрежата да поеме нови обекти, посочи още Русев. Той уточни, че е твърде вероятно хората, които си купят жилища в бъдещите сгради, които сега се строят, да нямат вода, както и канализация.

Главният инженер на „ВиК – Варна“ Светослав Натов допълни, че вече са направили анализ на водата, която се изтича в района и е предизвикала раздвижването на земните пластове. По думите му данните категорично доказват, че показателите й са съвсем различни в сравнение с тази, която доставя дружеството. Това е чиста подземна вода, каза Натов.

Инж. Русев отправи апел към Община Варна информацията в двете институции да бъде уеднаквена и да се види къде какво се строи и дали планираните обекти могат да бъдат нормално снабдявани с вода и канализация. Заместникът му Яна Маринова допълни, че проблемът с липсата на капацитет на мрежата вече не е само за район Аспарухово, а и за някои от зоните на север от Варна. Това е много сериозен въпрос, но някак си се неглижира, бе нейната позиция.

Картината в „Аспарухово“ за мен е абсолютно ясна, каза още Русев. Той уточни, че дружеството ще сезира компетентните институции, включително Общината и прокуратурата, за това, че е разрушено негово имущество по непредпазливост и по непригодност.