Смяната на сезоните носи със себе си редица здравословни предизвикателства, а ако търсите лесен начин да придадете повече вкус на ястията си през есента и зимата и същевременно да подкрепите имунната си система, не подценявайте меда.

Съществуват множество митове за употребата на мед при алергии през пролетта, които до голяма степен са опровергани от експерти. Медът обаче има и доказани ползи за здравето, които могат да допълнят хранителния ви режим, особено с наближаването на студените месеци.

Ако редовно консумирате мед, вероятно вече сте запознати с полезните му свойства. Ако не, имайте предвид, че макар всички видове мед да се произвеждат от пчели, съществуват множество разновидности, пише Real Simple.

„От мед от диви цветя до мед от портокалов цвят, детелина, елда и други – вкусът, ароматът и цветът на меда зависят от нектара на цветовете, от които пчелите са го събрали. Като цяло по-тъмният мед има по-силен вкус, докато по-светлият е по-мек“, заяви Мелиса Йегър, регистриран диетолог и ръководител на отдела по хранене в MyFitnessPal.

Изборът на най-подходящия мед зависи преди всичко от личните предпочитания и от начина, по който възнамерявате да го включите в хранителния си режим – като заместител на захарта, основа за сос или дресинг и т.н. Независимо от вида, повечето медове имат свойства, които могат да бъдат от полза с настъпването на сезона на настинките и грипа. Ето пет причини да добавите мед към менюто си през есента и зимата.

Богат е на антиоксиданти и има противовъзпалителни свойства

Медът е една от най-старите „суперхрани“ в света и има защо. „Медът не е само източник на въглехидрати и начин да подсладите любимите си ястия, но съдържа и различни витамини и минерали“, обясни Йегър. Медът е богат и на съединения като антиоксиданти, флавоноиди и фенолни киселини, които „помагат да защитим клетките си от увреждане“, допълни тя.

„Основните антиоксиданти в меда са флавоноидите и фенолните киселини, както и витамин С и други ензими. Антиоксидантите неутрализират свободните радикали, които могат да причинят увреждания в организма“, каза експертът по обществено здраве Дженифър Дънфи.

През цялата година, но особено с понижаването на температурите, е важно да включваме в хранителния си режим източници на антиоксиданти, които подпомагат цялостното здраве и благосъстояние, посочи Йегър. Тя добави, че „конкретният състав и количеството на тези съединения в меда всъщност зависят от растителния източник“.

Ако имате специфични хранителни потребности, диетолог може да ви помогне да определите кой вид мед е най-подходящ за вас в зависимост от растителния му източник. Както отбелязва Дънфи, „по-тъмният мед обикновено съдържа повече антиоксиданти от по-светлия“.

Може да подпомогне имунната система

Освен че съдържа антиоксиданти и има противовъзпалителни свойства, медът може да има и антимикробно действие. „Това означава, че може да унищожава патогени. Някои проучвания показват също, че медът може да влияе върху имунната система и по този начин да предпазва от инфекции“, заяви Дънфи.

Ако сте склонни към инфекции, например грип, през студените месеци медът може да бъде полезно допълнение към хранителния ви режим и да подпомогне имунната система.

Полезен е за гърлото

На всеки се е случвало: излизате на студа без шал и изведнъж гърлото ви се превръща в най-големия ви враг. В такива случаи медът е изпитано средство, което често намира място в домашната аптечка. „Медът може да се използва за успокояване на раздразненото гърло или за облекчаване на кашлицата“, каза Йегър.

Дънфи обясни, че според някои проучвания медът е „също толкова или дори по-ефективен от антихистамини и някои сиропи за кашлица“ за тази цел. „Антимикробните му свойства помагат за успокояване на раздразнението, а консистенцията му покрива гърлото и облекчава дискомфорта“, отбеляза тя.

Естествен подсладител е

Студените напитки са особено популярни през пролетта и лятото, но с настъпването на есента и зимата идва ред на топлите напитки. Медът е идеално допълнение за тези, които искат да придадат приятна сладост на любимите си напитки през студените месеци.

„Медът може да придаде лека сладост на любимите ви топли напитки през студените месеци, например на чая“, заяви Йегър. Той може да бъде полезен и ако през по-студените месеци страдате от умора или липса на енергия, тъй като съдържа повече калории от обикновената захар.

„Недостатъкът е, че медът съдържа много захар. Въпреки че има някои полезни свойства, аз не бих определила меда като здравословна храна. Той може да бъде част от балансиран хранителен режим, но трябва да помним, че медът също води до повишаване на нивата на глюкозата в кръвта, макар и в по-малка степен от чистата захар“, каза Дънфи.

Йегър допълни, че „тъй като медът е малко по-сладък от кристалната захар, обикновено можете да използвате по-малко количество, за да постигнете същата сладост“, което го прави потенциално по-здравословна алтернатива. Въпреки това умереността остава ключова.

Изключително универсален е

„Есента и зимата са подходящо време да се възползваме повече от меда. Добавяйте го към топъл чай, след като напитката леко се охлади, към овесена каша или кисело мляко, както и към дресинги и маринати. Струва си да го използваме и като съставка в печивата, а не само като добавка. Той придава влага на хляба и мъфините и може да обогати вкуса на ястието“, заяви Йегър.

Ако искате да използвате мед вместо захар при печене – а през есента и зимата често приготвяме повече печива – Йегър препоръчва „като начало да замените до половината от кристалната захар в рецептата с мед, след което леко да коригирате набухвателя, количеството течност и температурата на фурната“.

Важно е обаче да имате предвид, че прекомерното нагряване може да намали полезните свойства на меда. „Топлината разгражда антиоксидантите, затова като цяло е добре да използвате суров или ненагряван мед. Затоплянето на меда в микровълнова печка унищожава много от полезните му свойства. Затова го добавяйте към горещия чай, след като напитката леко се охлади“, каза Дънфи.