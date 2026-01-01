Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му, предаде Ройтерс.

В публикация в Телеграм относно срещата, която проведе с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски каза, че Украйна поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана.

„В момента има разузнавателна информация, че Русия подготвя нова масирана атака срещу Украйна“, написа Зеленски.

Зеленски: Русия подготвя нов масиран удар по Украйна

Той заяви, че не може да става дума за облекчаване на санкциите срещу Русия, „когато украинците всеки ден живеят под заплахата от ракетни атаки и атаки с дронове“.

Руските сили отдавна извършват мащабни нощни атаки с дронове и ракети, но през последните седмици са променили тактиката си, като започнаха да нанасят непрекъснати удари през целия ден.

През последните месеци Москва също така започна да използва реактивни дронове, които летят на по-голяма височина и избягват системите за противовъздушна отбрана. Това нарушава работата на бизнеса, държавните институции и ежедневието на хората в много по-голям мащаб от преди.

Зеленски: Русия няма абсолютно никакво намерение да сложи край на тази война

В Ню Йорк Зеленски обсъди с Доналд Тръмп усилията за прекратяване на войната, включително възможно двустранно прекратяване на огъня по отношение на цели, свързани с енергетиката.

В интервю за „Уолстрийт джърнъл“ Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин нито печели, нито губи войната, но не се чувства принуден да води преки преговори за прекратяване на конфликта. „Ситуацията на бойното поле не е успешна за Путин. Той не печели - това е вярно. И той не губи - това също е вярно, защото за него човешките загуби не означават загуба... но неговото общество губи хора“, каза Зеленски. „Той не чувства, че трябва да спре“, допълни украинският лидер, визирайки Путин.