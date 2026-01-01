Сняг заваля на хижа „Мусала“ в последния ден от астрономическото лято.

Първи снежинки прехвърчаха днес в курорта Пампорово, съобщи дежурният в Планинската спасителна служба (ПСС) в курорта. Снеговалежът е бил слаб и за много кратко преди обяд, без да се образува снежна покривка.

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По данни на ПСС измерената тази сутрин температура е около 4 градуса, а в момента е 12 градуса.

В курорта днес работи само втората лифтова линия от „Студенец“ до връх Снежанка. Заради студеното време туристите в Пампорово са малко, допълниха от Планинската спасителна служба.

Според прогнозата за времето във вторник над планините ще има значителна облачност. Главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще превалява дъжд, в местата над 2200 метра надморска височина и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и върхове и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.