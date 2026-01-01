САЩ са отказали да издадат визи на част от делегацията на иранския президент Масуд Пезешкиан, който трябва да отпътува от Иран, за да участва в Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде Франс прес.

"При безпрецедентна враждебна мярка от страна на американското правителство, Доналд Тръмп отказа да издаде визи на някои членове на високопоставената президентска делегация, включително на представители на неговия екип по комуникациите", съобщи държавната информационна агенция ИРНА.

Агенция Мехр също публикува тази информация, като се позовава на говорител на иранското президентство.