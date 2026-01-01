Омбудсманът Велислава Делчева изпрати на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков становище за промени в Наредба №4 от 2004 г., с които да бъде засилена защитата на потребителите на ВиК услуги. Това съобщиха от пресцентъра на Институцията на омбудсмана. Поводът са жалбите и установяването на системни проблеми при проверките, свързани с отчитането, водните режими, осигуряването на питейна вода и контрола върху ВиК операторите.

Сред предложенията са гарантиране на достоверни самоотчети, актуализиране на данните за броя на обитателите, ясни правила за търговските обекти и санкции при неспазване на задълженията от ВиК операторите. Според омбудсмана особено остър е проблемът с разпределението на водата за „общо потребление“ в етажната собственост, при което изрядни граждани да поемат разходи на неизрядните потребители, породени от липсващи водомери, липса на достъп за отчет или неверни данни при самоотчет и за брой обитатели.

Делчева настоява за „по-справедлив механизъм за разпределение, при който неизпълнението на нормативно установените задължение да не води до неблагоприятни финансови последици за изрядните потребители“.

Омбудсманът обръща внимание и на въпроса за водните режими. Тя подчертава, че на практика има случаи, при които водоподаването се ограничава без издадена заповед и без гражданите да са информирани за причините и графика. Препоръчва „да се предвидят критерии за „пресъхване“ и такива при „силно намаляване на дебит на водоизточник“, както и задължение на кметовете по места да издават заповед.

Сред препоръките е и правото на хората на питейна вода при продължително прекъсване на водоснабдяването. „Предвид социалната значимост на проблема считам, че чл. 41, ал. 6 от Наредба №4 следва да се прецизира, както и да се предвиди специална защита за уязвимите групи от населението“, пише омбудсманът.

Делчева дава пример от с. Рогачево, община Балчик, където според жалбоподатели е имало системна липса на вода за повече от 20 дни през август т.г., а общината е заявила, че не разполага с водоноска за доставяне на питейна вода. Тя настоява също и за защита на потребителите при спорове за точността на водомерите.

„В тази връзка е необходимо в Наредба №4 да се предвиди задължение на ВиК операторите да съхраняват в определен срок демонтираните от тях водомери“, пише омбудсманът.

За дистанционното отчитане на водомерите Делчева предупреждава, че потребителите плащат два пъти за една и съща услуга. Тя настоява също предаването на данните от дистанционните отчети между топлинните счетоводители и ВиК операторите да бъде безплатно за гражданите. Омбудсманът определя като „особено съществен нормативен пропуск“ липсата на ясен механизъм за контрол и за дминистративнонаказателна отговорност при нарушения на Наредба №4.

„Предвид изложеното считам, че са налице достатъчно основания Министерството на регионалното развитие и благоустройството да предприеме действия за изменение и допълнение на Наредба №4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите на ВиК системи“, пише Делчева.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви през юни, че дебатът за състоянието на ВиК сектора тепърва предстои в дълбочина, тъй като съществуват множество населени места с тежки проблеми.