Войниците в яркочервени униформи и високи черни шапки от меча кожа пред Бъкингамския дворец са сред най-разпознаваемите символи на Лондон. Но емблематичните шапки стават все по-спорни заради използването на истинска меча кожа при изработката им.

Сега група британски законодатели призоваха правителството да прекрати използването на естествена меча кожа за церемониалните шапки, носени от Кралската гвардия.

Според депутати от различни политически партии практиката е „невъзможна за оправдание“ и трябва да бъде заменена със синтетични алтернативи.

В писмо до министъра на отбраната Люк Полард 18 депутати призоваха правителството да спре използването на мечи кожи, добивани от законно отстреляни животни в Канада, и вместо това да приеме алтернативи от изкуствена кожа.

Законодателите призоваха Министерството на отбраната и неговите доставчици да „работят проактивно с производителите за разработване и приемане на подходяща алтернатива на изкуствената кожа, в съответствие с ангажимента на правителството за насърчаване на хуманното отношение към животните“.

В писмото се посочва, че продължаващото използване на истинска меча кожа „не отговаря на днешните етични стандарти“. Законодателите настояват новите поръчки да бъдат преустановени, докато се разработят алтернативни материали.

„Най-спешно е, докато този процес продължава, мечките все още биват застрелвани с арбалети и убивани, малките им осиротяват, а кожите им се използват за направата на нови шапки“, написаха законодателите.

Колко мечи кожи се използват?

Британската организация за защита на животните „Хора за етично третиране на животните“ (PETA), която води няколко кампании срещу използването на меча кожа, заяви, че данните, получени по силата на Закона за свобода на информацията, показват, че през 2024 г. са поръчани 22 шапки от меча кожа, а през 2025 г. — 96.

В кампания от 2024 г. PETA UK заяви, че „е необходима кожата на поне една мечка, за да се направи една шапка“. Организацията твърди, че 526-те шапки от меча кожа, закупени от Министерството на отбраната между 2017 г. и юли 2024 г., представляват „поне толкова заклани мечки“.

След писмото на законодателите PETA UK поднови призива си за използване на синтетична алтернатива. В прессъобщение организацията заяви, че „Министерството на отбраната трябва спешно да отдели ресурсите си за намиране на изкуствена кожа и да прекрати подкрепата на Обединеното кралство за клането на диви животни в чужбина“.

Какво казва Министерството на отбраната?

Говорител на Министерството на отбраната заяви, че ведомството „подкрепя замяната на шапките от меча кожа с алтернатива от изкуствена кожа и ние сме определили пет теста, които всяка алтернатива трябва да премине“.

Петте изисквания към евентуалния заместител са свързани с водопоглъщането, водопропускливостта, външния вид, скоростта на съхнене и устойчивостта на компресия.

Заместващият материал ще трябва да бъде одобрен и от действащите гвардейци, за да се гарантира, че запазва формата си по време на церемониални задължения и е безопасен и удобен за носене.

Алтернативата ще бъде оценявана и по други критерии, включително устойчивост, достъпност и дългосрочна пригодност, преди да бъде разглеждана като пълноценен заместител на естествената меча кожа.

Шапките от меча кожа — символ на британската монархия

Шапките от меча кожа най-често се свързват с Кралската гвардия, чиито войници стоят на стража пред Бъкингамския дворец и други кралски резиденции.

Те са важен елемент и от редица държавни и церемониални събития, включително парада по случай рождения ден на краля, известен като „Trooping the Colour“, както и държавното откриване на парламентарната сесия.

Войниците от Кралската гвардия са част от петте пехотни гвардейски полка на британската армия: Гренадирската гвардия, Колдстриймската гвардия, Шотландската гвардия, Ирландската гвардия и Уелската гвардия. Всички те носят отличителните шапки от меча кожа при церемониални задължения.

Датиращи от началото на XIX век, шапките първоначално са били предназначени да правят войниците да изглеждат по-високи и по-внушителни на бойното поле.

Изработени около раирана рамка, шапките са високи около 45 сантиметра. Уелската гвардия посочва, че те се поддържат внимателно и се „четкат, гладят с пара и дори шампоанират“, за да се запази козината чиста и в добра форма.

При правилна поддръжка една шапка от меча кожа може да се използва в продължение на десетилетия. Според Уелската гвардия някои от шапките, които се използват в момента, са на повече от 40 години.

През април британското правителство заяви, че една шапка от меча кожа струва около 2460 паунда за закупуване.

Въз основа на данни, получени по силата на Закона за свобода на информацията, PETA UK изчислява, че Министерството на отбраната е похарчило над 1 милион британски лири за шапки от меча кожа между 2017 и 2024 г.