Тежка катастрофа с двама загинали и петима пострадали е станала в късния следобед край хасковското село Николово по пътя към Кърджали.

Според първоначално събраните данни причина за инцидента е неправилно изпреварване. Данните сочат, че единият автомобил е навлязъл в отсрещната лента и е последвал челен удар с друга кола. При него единият автомобил се е обърнал в канавката.

Пострадалите са откарани в болници в Хасково и Кърджали уточни за БТА началникът на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР – Хасково Иван Расоков.

БТА

Заради катастрофата отсечката е затворена, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Временно е ограничено движението. Въведени са обходни маршрути:

В посока Кърджали: За МПС до 12 т: по III-5009 Козлец – Зорница – Бели Пласт – Стремци – път III-5071 Стремци – Три могили – Черноочене – МПС над 12 т: път І-5 – път ІІІ-505 (с. Манастир) – път ІІІ-507 Горно Войводино – Мост – Чифлик – Кърджали.

В посока Хасково: III-506 Петелово – Караманци – Спахиево – Минерални бани – път III-806 Минерални бани – Хасково.

Тежка катастрофа стана и вчера край хасковското село Манастир, като при нея загина моторист.