В последния ден на месец октомври в САЩ и голяма част от света, хората празнуват Хелоуин – дълбаят се тикви, организират се партита с костюми, фойерверки, малки и големи си погаждат номера, разказват страшни истории и обикалят за лакомства. Хелоуинското настроение в последните години завладява и България, въпреки разнопосочните мнения по темата и вечното противопоставяне с българските празници и традиции.



Костюмите за Хелоуин обикновено копират тези на свръхестествени фигури като чудовища, призраци, скелети, вещици и демони. С течение на времето към тях се добавят и костюми на популярни герои от научно-фантастични филми, на известни личности, много популярни са и костюмите на нинджи и принцеси. Интересното е, че по традиция хората в Ирландия и Шотландия дълбаели репи, спомняйки си по този начин за душите, държани в чистилището. Но имигрантите в Северна Америка започнали да използват тиквата, която е много по-голяма и поради това - по-удобна за дълбаене.



Черното и оранжевото са традиционните цветове на празника. Освен маскирането, в този ден се набляга и на консумацията на сладки кексчета, с формата на страховити фигури, както и много бонбони.



Произходът на празника е свързан с древните келти. Те празнували своята Нова година – Самхайн в края на октомври, когато прибирали последната си реколта. Те вярвали, че в нощта срещу Нова година се отваря границата между мъртвите и живите и сенките на починалите през изминалата година навестяват земята, в търсене на живи тела, в които да се вселят.



За да се предпазят от сенките, хората гасели огъня в огнищата и се опитвали да изглеждат колкото се може по-страшно - обличали животински кожи и глави, надявайки се да изплашат привиденията. На духовете оставяли храна, за да се нахранят и да не настояват да влизат в дома им. А самите жители се събирали около огньове, които били запалвани от друидите жреци. На тези сбирки се правели предсказания за зимата и принасяли в жертва животни. На края на събирането всеки взимал въглен от огъня и с него палел огнището си.



През 853 г. сл. Хр. папа Григорий IV утвърдил 31 октомври като ден на Вси Светии, ден за прослава на всички християнски светци и мъченици, който в страните с голямо келтско население естествено съвпаднал и се смесил с традиционно съществуващия езически празник.



Според легендата тиквата на Хелоуин е свързана с историята на един селянин на име Джак ковача или Стиснатия Джак и оттам тиквеният фенер се нарича Джак о лантърн (jack-o-lantern) или Светещият Джак.



Любопитен факт е, че страховете ни са вградени в ДНК-то и се предават от поколение на поколение като механизъм на оцеляване.



На Хелоуин превъзмогнете вашите страхове и се опитайте да изплашите по-голям брой хора.