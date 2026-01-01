Организацията Visit Norway започна кампания, наречена "най-красивите тоалетни в света", показвайки обществени тоалетни с елегантен дизайн и красиви гледки към фиорди, реки и други впечатляващи пейзажи. Кампанията идва в отговор на изказване на американския президент Доналд Тръмп, който нарече Норвегия "държава-кочина" (shithole country), предаде Франс прес.

Изказването на Тръмп бе провокирано от решението за пореден път да не бъде отличен с Нобеловата награда за мир.

"Чухме доста за тази история с "държавата-кочина". Е, със сигурност можем да кажем, че разполагаме с едни от най-впечатляващите тоалетни в света", написаха от организацията Visit Norway на страницата си във Фейсбук.

"Честно казано, Норвегия не струва. Всъщност Норвегия се превърна в "държава-кочина", заяви Тръмп, който не крие желанието си да спечели Нобеловата награда за мир, преди дни на предизборен митинг в щата Мичиган.

Нобеловата награда за мир за 2026 г. беше присъдена в началото на октомври на южноафриканската юристка Нави Пилай в знак на признание за кариерата ѝ, посветена на борбата срещу най-тежките зверства - от Руанда до Близкия изток.

В по-умерен тон норвежкият външен министър отбеляза, че Нобеловият комитет, който присъжда наградата, действа независимо от правителството и че това е факт факт, който американският президент "знае много добре".