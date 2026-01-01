Бизнесменът Красимир постигна най-важната си победа в “Игри на волята” до момента, надделявайки над финансистката Виктория в дуел за последното място във финалите на екстремната надпревара. По този начин той сложи край на нейното участие в голямата игра и се превърна в единствения оцелял на тайната територия - Вишката.

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Двубоят изискваше концентрация, сила, издръжливост и точност от участниците. Въпреки първоначалното си изоставане, Красимир съумя да грабне преднина на силовия елемент, което се оказа достатъчно за крайната победа.

За своя триумф той получи апетитна награда, а съвсем скоро ще се присъедини към останалите финалисти - Симона, Боян, Юлия, Марио, Пепи, Елица и Иван.

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Елиминираната участничка даде първото си интервю пред водещата на подкаста “След Игрите” Симона Ръждавичка. В него Виктория споделя любопитни детайли за рекордно дългия си престой на Блатото, за женската коалиция при Канарите, за предателствата и за научените уроци. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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В понеделник, 30 ноември, от 20:00 ч. по NOVA започва индивидуалната фаза в “Игри на волята”, като зрителите ще станат свидетели както на първата битка на голямата осмица, така и на първия съвет на финалистите за сезона.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.