Състоянието на Велислав Велков – привърженикът на „Левски“, който получи най-тежки травми при безредиците преди мача с „Олимпик“ (Марсилия), се влошава. Той вече е на командно дишане и с висока температура, съобщи Тодор Батков-младши в публикация във Facebook.

Велков остава в болница в Марсилия, тъй като лекарите не са разрешили да бъде транспортиран до България с военнотранспортния самолет „Спартан“. Машината беше изпратена във Франция, за да прибере други двама пострадали българи, които вече са у нас и са настанени във Военномедицинската академия.

По информация на завеждащия консулската ни служба в Лион Димитър Петров френските лекари са преценили, след консултация и с български специалисти, че на Велков трябва да бъде извършена операция. Интервенцията се очаква в следващите часове. Петров е посетил пострадалия в болницата.

По-рано здравният министър Катя Ивкова съобщи, че в болница „Норд“ в Марсилия остава още един български гражданин, за когото медицинският екип не е дал разрешение за въздушен транспорт. Страната ни има готовност да организира медицинската му евакуация, когато състоянието му позволява.

Как се стигна до инцидентите

Безредиците избухнаха около срещата между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“ от петия кръг на турнира Лига Европа, завършила с победа 1:0 за френския тим. При сблъсъците пострадаха общо 11 български граждани. Шестима от тях са били откарани в болница, а останалите са получили медицинска помощ на място.

По данни на българските институции двама от пострадалите вече са транспортирани у нас с военнотранспортен самолет „Спартан“. Те са настанени във Военномедицинската академия и са без опасност за живота. Третият българин остава под наблюдение в Марсилия заради тежестта на травмите си и предстоящата операция.

Здравният министър Катя Ивкова е разговаряла с пострадалите, които по думите ѝ са били силно изплашени и травмирани. Към момента няма данни за други български граждани, настанени в болници в Марсилия във връзка с инцидента.

От първите сигнали за случилото се българските институции са в постоянна координация с френските власти. Генералното консулство на България в Лион е приемало сигнали денонощно и е поддържало връзка с компетентните служби. Консулски представител е заминал за Марсилия, за да посети пострадалите и да разговаря с тях и с лекуващите ги лекари.

Министерството на външните работи поддържа контакт с френската страна и е изпратило нота с настояване за пълно изясняване на обстоятелствата около нападенията.

Сигнал до прокуратурата в София

Междувременно председателят на Комисията за децата, младежта и спорта към Столичния общински съвет Димитър Шалъфов е сезирал Софийската градска прокуратура заради инцидентите. Той настоява да бъде образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител.

В сигнала си Шалъфов посочва, че случилото се не бива да бъде определяно просто като футболен инцидент. По думите му трябва да се изясни как е било допуснато нападение с ножове, метални предмети и пиротехника, както и кои са извършителите и евентуалните организатори.

Той е поискал да бъдат проверени всички възможни престъпления, включително опити за умишлено убийство, квалифицирани телесни повреди, участие в организирана престъпна група и евентуална терористична цел. Сред исканията му са да бъдат събрани видеозаписи, полицейски материали и медицински документи, както и да бъдат разпитани пострадалите и свидетелите.

Според Шалъфов фактът, че деянията са извършени във Франция, не изключва възможността за разследване и от българските органи, при координация с френските власти.

Разследването и изясняването на случилото се предстоят. Междувременно най-тежко пострадалият български привърженик остава в марсилската болница, където лекарите подготвят операцията му.