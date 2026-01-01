От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обявиха жълт код за леден ден в цялата страна за 30 ноември, понеделник. Предупреждение за силен вятър е в сила за източните райони, а за област Бургас е обявен оранжев код за значителни валежи от дъжд и сняг.

В областите Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали е в сила и предупреждение от първа степен (жълт код) за силен вятър от север-североизток.

Максималните температури ще останат под нулата. Ще има заледявания, предупреждават синоптиците.

НИМХ

Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава.

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През следващото денонощие времето в страната ще се задържи предимно облачно. Валежи от сняг ще има главно в планинските райони. По-интензивни ще са снеговалежите в района на Странджа. Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и силен вятър от север-североизток, с който ще продължи да нахлува студен въздух. В планинските проходи остават условията за виелици и навявания. Ще има и заледявания. През деня ще има и временни разкъсвания и намаления на облачността, по-съществени над Югозападна България.

Минималните температури ще се понижат значително, ще бъдат предимно между минус 9° и минус 4°, а максималните ще са между минус 5° и 0°, малко по-високи по Черноморието. В София минималната температура ще бъде около минус 7°, а максималната – около минус 4°.

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Над планините облачността ще е значителна и на места ще превалява сняг. По-интензивни ще са снеговалежите в района на Странджа. Ще духа силен североизточен вятър. Остават условията за виелици и навявания по проходите, както и за измръзване. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 6°, на 2000 метра - около минус 9°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, с превалявания: от сняг по северното крайбрежие, от дъжд по южното, там и количествата ще са значителни. Ще духа силен и временно бурен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от около 1° по Северното Черноморие до около 6° по Южното. Температурата на морската вода е между 10° и 13°. Вълнението на морето ще е 4-5 бала.