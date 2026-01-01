Военнотранспортен самолет „Спартан“ от състава на Военновъздушните сили транспортира двама български граждани, пострадали в Марсилия в четвъртък по време на футболния мач между „Олимпик“ Марсилия и „Левски“ София.
Военният „Спартан“ е в готовност да прибере пострадалите фенове на „Левски“ от Марсилия
Самолетът излетя от летище „Васил Левски-София“ в 17.50 ч. вчера с екип от лекар и медицинска сестра от Военномедицинска академия на борда.
Въпреки тежките метеорологични условия екипажът на военнотранспортния самолет изпълни успешно задачата и се завърна в София в 02.07 ч. тази нощ.
Двамата български граждани са настанени във Военномедицинска академия и са без опасност за живота.
11 българи са пострадали при сблъсъците в Марсилия, шестима са откарани в болница
От здравното министерство съобщиха, че състоянието на двамата български граждани, пострадали при сблъсъците на стадиона в Марсилия, е стабилно и няма опасност за живота им.
Двамата са транспортирани до България с военния самолет „Спартан“, придружени от лекар и медицинска сестра от Военномедицинската академия (ВМА). Медицинската евакуация е приключила в 2:10 ч. тази сутрин, а пациентите вече са настанени във ВМА и са под грижите на медицинските екипи.
Министърът на здравеопазването Ивкова се е срещнала и разговаряла с пострадалите. По думите ѝ те са преживели силен стрес и шок.
Третият българин остава под лекарско наблюдение в болница „Норд“ в Марсилия. Състоянието му не позволява транспортиране по въздух, като е възможно да се наложи операция. По случая е проведена консултация между български и френски медицински специалисти.
От министерството увериха, че България има готовност да организира медицинска евакуация и на третия пациент при необходимост и след разрешение от лекуващия екип в болница „Норд“.
Към момента няма информация за други български граждани, хоспитализирани в Марсилия във връзка с инцидента. Българските консулски представители във Франция продължават да следят ситуацията.