Военнотранспортен самолет „Спартан“ от състава на Военновъздушните сили транспортира двама български граждани, пострадали в Марсилия в четвъртък по време на футболния мач между „Олимпик“ Марсилия и „Левски“ София.

Военният „Спартан“ е в готовност да прибере пострадалите фенове на „Левски“ от Марсилия

Самолетът излетя от летище „Васил Левски-София“ в 17.50 ч. вчера с екип от лекар и медицинска сестра от Военномедицинска академия на борда.

Въпреки тежките метеорологични условия екипажът на военнотранспортния самолет изпълни успешно задачата и се завърна в София в 02.07 ч. тази нощ.

Двамата български граждани са настанени във Военномедицинска академия и са без опасност за живота.

11 българи са пострадали при сблъсъците в Марсилия, шестима са откарани в болница

От здравното министерство съобщиха, че състоянието на двамата български граждани, пострадали при сблъсъците на стадиона в Марсилия, е стабилно и няма опасност за живота им.

Двамата са транспортирани до България с военния самолет „Спартан“, придружени от лекар и медицинска сестра от Военномедицинската академия (ВМА). Медицинската евакуация е приключила в 2:10 ч. тази сутрин, а пациентите вече са настанени във ВМА и са под грижите на медицинските екипи.

Министърът на здравеопазването Ивкова се е срещнала и разговаряла с пострадалите. По думите ѝ те са преживели силен стрес и шок.

Третият българин остава под лекарско наблюдение в болница „Норд“ в Марсилия. Състоянието му не позволява транспортиране по въздух, като е възможно да се наложи операция. По случая е проведена консултация между български и френски медицински специалисти.

От министерството увериха, че България има готовност да организира медицинска евакуация и на третия пациент при необходимост и след разрешение от лекуващия екип в болница „Норд“.

Към момента няма информация за други български граждани, хоспитализирани в Марсилия във връзка с инцидента. Българските консулски представители във Франция продължават да следят ситуацията.