Служители на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) започват проверки на съоръжения и оборудване в местата за настаняване преди активния зимен сезон.

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Инспекторите ще следят за безопасната експлоатация на пътническите въжени линии и скивлековете, както и на асансьорите в хотелите и другите места за настаняване. Ще бъдат проверявани и техническото състояние, експлоатацията и поддръжката на вградените елементи, филтриращите системи и помпите към плувните басейни.

Проверките ще се проведат в периода от 1 до 11 декември 2026 г. При установяване на нарушения ще бъдат предприемани принудителни административни мерки.