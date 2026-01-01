„Сексът не е гимнастика, а има общо с разбирането, красотата и емоцията“ – с тази категорична реплика президентката на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова постави темата за сексуалното образование в центъра на дискусия за ранните бракове и насилието над момичета.

Според Давкова "разговорът за любовта, интимността и сексуалното здраве трябва да започва още в началното училище".

„Още от основното училище трябва да се обяснява на децата, че сексът и любовта вървят заедно, че сексът не е гимнастика, а има връзка с разбирането, красотата и емоцията“, заяви Силяновска-Давкова на форума „Гласът на младите: равни възможности и бъдеще без насилие“ в Битоля.

Основна тема на форума бяха ранните бракове, отпадането на момичета от образователната система и възможностите институциите да предотвратяват подобни случаи.

Президентката подчерта, че сексуалното образование не е просто въпрос на личен избор, а на знания, които могат да предпазят младите хора от нежелана бременност и рискови ситуации.

„Първо трябва да се знае. Още в основното училище трябва да се обяснява на децата. Сега някой ще каже, че говоря много открито. Да, така е. Не знам как ще бъде наречен предметът, това е без значение, но трябва да се каже, че сексът и любовта вървят заедно, че сексът не е гимнастика, а има връзка с разбирането, с красотата, с емоцията“, заяви Силяновска-Давкова.

Тя посочи, че младите трябва да бъдат информирани за сексуалното си здраве и да разполагат със знания, които да им помогнат да вземат осъзнати решения.

„Не само трябва да знаят какъв личен избор правят, но трябва да имат знания, за да не се случи да не знаят, че са бременни. И ако това се случи, не е краят на живота“, каза още президентката.