Зимната обстановка в община Габрово е овладяна, цялата налична техника е на терен и почиства основните артерии и високите квартали. Пътищата са заснежени, но проходими, а обществения транспорт се движи по график.

Осигурен е безпроблемен достъп до областната болница за линейки и снабдяване. Към момента без ток заради аварии са селата Поповци, Армените, Чарково, Думници и Гайтани.

През деня дежурните са реагирали на един сигнал за паднало дърво и на един закъсал автомобил, който се оказал с летни гуми.

На прохода Шипка видимостта е силно намалена от мъгла, снегът е над 7 см. На Узана снежната покривка вече достига 24 см, като и на двете места термометрите отчитат минус 5 градуса.

От НИМХ предупреждават за рязко влошаване на времето в неделя (29 ноември). За региона е в сила оранжев код за нови валежи, които ще натрупат до 30 см сняг, силни виелици по проходите и жълт код за опасно ниски температури до минус 14 градуса.