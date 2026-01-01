Българин е номиниран за наградите „Грами“. Артдиректорът Пацо Димитров е сред претендентите в категорията „Най-добра обложка на албум“ (Best Album Cover) за работата си по God Gotta Afro & Gold Hoops на американската хип-хоп изпълнителка Рапсоди, съобщава официалният сайт на музикалните отличия.

Димитров е номиниран заедно с американката Дарин Мишел Гилиам, като двамата са посочени като артдиректори на албума. За Димитров това е първа номинация от Американската звукозаписна академия.

Албумът God Gotta Afro & Gold Hoops на Рапсоди има и друга номинация за „Грами“ за 2027 г. – за най-добър рап албум.

Сред останалите номинирани в категорията за най-добра обложка на албум са екипите, работили по Sad And Beautiful World на Мейвис Стейпълс, This Mirror Weighs a Ton на Интерпол, West End Girl на Лили Алън и What Happened To The Streets? на 21 Савидж.

Българската певица Дара кандидатства за наградите „Грами“ с песента си „Бангаранга“ в четири категории – „Най-добър нов изпълнител“, „Запис на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добро солово изпълнение“, но не получи номинация.