Няколко вида мекотели и ракообразни, обитаващи реки в Тайланд, които според властите вероятно се замърсяват от мини в Мианма, съдържат опасни нива на арсен, олово и други тежки метали, предаде АФП, позовавайки се на местно длъжностно лице.

Тези резултати, оповестени след двугодишни изследвания, накараха тайландските власти тази седмица да препоръчат на населението да преустанови консумацията на десет вида водни обитатели.

От пет реки са взети над 500 проби, като 18 от тях съдържат нива на тежки метали, които надвишават допустимите прагове, съобщи пред АФП представителка на Министерството на риболова, пожелала да остане анонимна.

Препоръките на властите идват в момент, когато Банкок е домакин на преговори между представители на Тайланд, Мианма и Китай, целящи да обсъдят опасенията относно замърсяването на реките, причинено от минна дейност в Мианма.

При десет вида водни обитатели са измерени нива на тежки метали като арсен, живак, олово и кадмий, които надвишават допустимите прагове, посочва длъжностното лице.

При някои животни нивата на арсен са били почти четири пъти над тези прагове, докато тези на олово са били почти шест пъти по-високи.

Сред засегнатите видове са сладководни скариди, речни охлюви, няколко вида сладководни миди, както и риби, които се хранят с тях. Не е открито замърсяване при водните видове, отглеждани в развъдници, отбелязва представителката на министерството.

Според нея анализите са били направени в пет реки, преминаващи през Тайланд и Мианма, сред които и Меконг.

Активисти, експерти и политици приписват това замърсяване на мините в Мианма, където гражданската война, която продължава да бушува след преврата през 2021 г., е довела до нерегулирана експлоатация на природните ресурси.

За да привлекат вниманието на властите, тази седмица местни жители са поканили политици да опитат традиционни ястия, приготвени с улов от засегнатите райони.

Съществуват опасения, че замърсяването ще се разпространи по-надолу по течението на река Меконг, от която зависят милиони хора в няколко държави.