Съпредседателката на партията „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел смята, че сключването на мирен договор е невъзможно без териториални отстъпки от страна на Украйна.

По думите ѝ днес е „напълно илюзорно да се твърди“, че може да бъде сключен мирен договор, без Киев да се изтегли от териториите, които Русия смята за свои и на които живее рускоезично население.

В подкаст на германския вестник „Велт“ Вайдел посочи, че „руснаците искат да създадат коридор за сигурност между себе си и НАТО“ и „няма да се съгласят на нищо друго“.

Лидерката на АзГ отбеляза, че навремето САЩ също не биха се съгласили държавите от Варшавския договор да разположат свои ракетни системи в Мексико или Канада.

„Изобщо не разбирам защо не се говори за това, че Русия има интереси в областта на сигурността“, заяви тя, припомняйки, че американският президент Доналд Тръмп също е заявил, че разбира наличието на подобни интереси от страна на Москва.

„Рускоезичните територии ще преминат към Русия и руснаците няма да се откажат от това. Защо трябва да го правят?“, заяви съпредседателката на АзГ.

Вайдел се съгласи с твърдението, че „Украйна на практика е загубила войната“. Тя отбеляза, че Истанбулският меморандум от 2022 г. е предвиждал по-благоприятни условия за Киев от настоящите.