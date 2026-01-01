Украйна порази моста, свързващ Русия с Кримския полуостров през Керченския проток, което наложи ограничаване на движението, заяви назначеният от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов, цитиран от Ройтерс.

Най-дългият мост в Европа, построен след анексирането на полуострова от Русия през 2014 г., е смятан за един от най-значимите инфраструктурни проекти на руския президент Владимир Путин, посочва агенцията.

Украйна атакува моста няколко пъти след избухването на пълномащабната война през 2022 г., включително с пълен с експлозиви камион през октомври 2022 г., когато бяха убити четирима души и капацитетът на моста бе ограничен за няколко месеца.

Днешната атака бе извършена на фона на засилените през последните няколко месеца руски удари срещу мостове в Украйна, включително в столицата Киев, отбелязва Ройтерс.