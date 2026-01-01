София е в готовност за очакваното застудяване и снеговалеж, съобщиха от Столичната община.

На разположение са 339 специализирани машини, от които 170 снегорина, както и малогабаритна техника за почистване на тесни улици, тротоари, велоалеи и пешеходни пътеки.

Осигурени са близо 24 000 тона смеси за зимните обработки и 5000 тона пясък за Природен парк „Витоша“.

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„Правим необходимата подготовка, за да няма изненади. Осигурени са материалите, всички са в готовност и е създадена организация. Процесът е обезпечен и работата на екипите е координирана“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Близо 50 точки за бърза реакция

В различните части на столицата са определени близо 50 точки за бърза реакция. Снегопочистващата техника трябва да бъде разположена на определените места най-малко два часа преди прогнозираното начало на снеговалежа.

Приоритетно ще бъдат обработвани основните пътни артерии, маршрутите на градския транспорт и общинските пътища. Следват улиците около болници, училища и детски градини, кварталните улици и тротоарите.

По-солени санкции за непочистени участъци

Контролът върху работата на снегопочистващите фирми ще се осъществява в реално време чрез GPS устройства и специални датчици, с които са оборудвани машините.

В новите договори санкциите за неизпълнение са увеличени. За непочистена спирка например санкцията вече е 1500 евро при 1000 евро досега.

Столичният инспекторат ще следи изпълнението на дейностите през целия зимен сезон.

Зимна организация на движението на Витоша

От 1 декември до 31 март в Природен парк „Витоша“ ще действа зимна организация на движението, която дава приоритет на градския транспорт.

В почивните и празничните дни между 11:00 и 16:00 часа. Общинска полиция ще регулира движението по пътищата от кв. „Бояна“ до местността Офелиите и от кв. „Драгалевци“ до хижа „Алеко“.

При запълване на местата за паркиране ще бъдат въвеждани временни ограничения, за да се избегнат задръствания и блокиране на пътищата.

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Според актуалната прогноза тази вечер не се очаква снеговалеж в София, но метеорологичната обстановка остава динамична и се следи постоянно.

„Призовавам шофьорите да карат внимателно и със скорост, съобразена с пътните и метеорологичните условия“, допълни Терзиев.

От Столичната община призовават гражданите, бизнеса и етажните собствености да почистват прилежащите пространства пред домовете и офисите си, за да се гарантира безопасното придвижване на пешеходците през зимата.