София е в готовност за очакваното застудяване и снеговалеж, съобщиха от Столичната община.
На разположение са 339 специализирани машини, от които 170 снегорина, както и малогабаритна техника за почистване на тесни улици, тротоари, велоалеи и пешеходни пътеки.
Осигурени са близо 24 000 тона смеси за зимните обработки и 5000 тона пясък за Природен парк „Витоша“.
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„Правим необходимата подготовка, за да няма изненади. Осигурени са материалите, всички са в готовност и е създадена организация. Процесът е обезпечен и работата на екипите е координирана“, заяви кметът на София Васил Терзиев.
Близо 50 точки за бърза реакция
В различните части на столицата са определени близо 50 точки за бърза реакция. Снегопочистващата техника трябва да бъде разположена на определените места най-малко два часа преди прогнозираното начало на снеговалежа.
Приоритетно ще бъдат обработвани основните пътни артерии, маршрутите на градския транспорт и общинските пътища. Следват улиците около болници, училища и детски градини, кварталните улици и тротоарите.
По-солени санкции за непочистени участъци
Контролът върху работата на снегопочистващите фирми ще се осъществява в реално време чрез GPS устройства и специални датчици, с които са оборудвани машините.
В новите договори санкциите за неизпълнение са увеличени. За непочистена спирка например санкцията вече е 1500 евро при 1000 евро досега.
Столичният инспекторат ще следи изпълнението на дейностите през целия зимен сезон.
Зимна организация на движението на Витоша
От 1 декември до 31 март в Природен парк „Витоша“ ще действа зимна организация на движението, която дава приоритет на градския транспорт.
В почивните и празничните дни между 11:00 и 16:00 часа. Общинска полиция ще регулира движението по пътищата от кв. „Бояна“ до местността Офелиите и от кв. „Драгалевци“ до хижа „Алеко“.
При запълване на местата за паркиране ще бъдат въвеждани временни ограничения, за да се избегнат задръствания и блокиране на пътищата.
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Според актуалната прогноза тази вечер не се очаква снеговалеж в София, но метеорологичната обстановка остава динамична и се следи постоянно.
„Призовавам шофьорите да карат внимателно и със скорост, съобразена с пътните и метеорологичните условия“, допълни Терзиев.
От Столичната община призовават гражданите, бизнеса и етажните собствености да почистват прилежащите пространства пред домовете и офисите си, за да се гарантира безопасното придвижване на пешеходците през зимата.