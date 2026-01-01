Френският кинорежисьор Люк Бесон отхвърли идеята, че е преоткрил екшън киното, обяснявайки, че в миналото просто е имал свободата да експериментира, пише „Варайъти“.

Той говори на кинофестивала в Торино, където получи италианската награда за цялостно творчество „Стела дела Моле“ (Stella delle Mole). Бесон отбеляза с хумор: „Видях списъка с всички, които са я получавали, и не разбрах защо и аз още не съм я взел. Не съм свикнал да получавам награди в собствената си страна, затова се радвам да получа такава в чужбина.“

Два дни по-рано американският актьор Джон Траволта също получи награда за цялостно творчество от кинофестивала в Торино. С такава награда тази година кинофорумът в Торино отличава и Фани Ардан, Изабел Юпер, Памела Андерсън, Маргарете фон Трота, Анди Гарсия, Мира Сорвино и др.

„Когато нямаш много опит, притежаваш цялата тази свобода. Не си контролиран от големи студия и 50 души, които ти обясняват защо не можеш да направиш нещо, понеже струва твърде скъпо. През последните около 20 години хората с парите поеха контрола над киното. Те казват: „Аз плащам, значи аз решавам.“ Не. Този, който решава, е творецът“, смята Люк Бесон.

„Когато Модилиани е искал да рисува жени с дълги шии и черни очи, той просто го е правил. Трябва да си върнем тази свобода, защото просто убиваме изкуството. Превръщаме го в нещо за продан, като кисело мляко или чорапи. В живота на мъжете и жените има четири жизненоважни неща: вода, въздух, любов и изкуство. Без тях сме мъртви.“ Люк Бесон добави: „Сега заменихме всичко с пари. И това ще ни убие всички.“

Известен с филмите „Безкрайна синева“, „Леон“, „Петият елемент“ и „Люси“, Бесон беше откровен за творческите си предпочитания: „Някои режисьори са много добри в това да правят филми за своята среда – аз не умея да го правя. Харесвам необикновените истории. Правя филми, за да странствам, да изчезвам и да изследвам други светове. Не искам да разказвам историята на съседа си. Искам да разкажа историята на човек, който кара такси през 23-ти век“, каза той, визирайки ролята на Брус Уилис в „Петият елемент“.

„Тези герои винаги са леко пречупени от обществото, винаги са в периферията, винаги са аутсайдери. Освен това обичам да изследвам силата на жените и слабостта на мъжете. Ако ми предложат да направя още един „Терминатор“, няма да проявя интерес. Много харесвам Шварценегер, но бих заснел този филм само ако Терминаторът седне и каже, че му липсва майка му.“

„Въображението е мускул: колкото повече го тренираш, толкова по-силен става. То ти позволява да изследваш светове, които не съществуват, което е чудесно, защото това, което съществува, не е кой знае колко хубаво. Особено в момента“, добави френският режисьор.

Люк Бесон открои и някои от актьорите, с които му е било най-приятно да работи – от Гари Олдман до бившата му съпруга Мила Йовович и звездата от „Догмен“ Кейлъб Ландри Джоунс. „Що се отнася до избора на актьори като цяло, представете си, че трябва да прекосите Атлантика с малка лодка само с още един човек. Изберете партньора си добре, иначе ще бъде наистина трудно. Сега работя с актьори, които преди всичко са добри хора. Не искам звезда, заобиколена от антураж от 15 души.“

В момента Бесон довършва анимационен проект, на който е продуцент и който ще излезе догодина, отбелязва „Варайъти“.