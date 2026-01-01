Тежка катастрофа в Хондурас. Най-малко девет души загинаха, а още 28 бяха ранени в събота, след като пътнически автобус се е сблъскал с пикап, след което се е преобърнал в дере, предаде Ройтерс.

Шофьорът на автобуса, трима други мъже и пет жени загинаха, съобщи пожарната служба на Хондурас. Причината за катастрофата засега не е известна, но представител на спасителните служби заяви, че някои пътници са били изхвърлени от превозното средство при пропадането му.

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Автобусът, експлоатиран от компанията „Транспорте Каролина“ (Transporte Carolina), e пътувал от столицата Тегусигалпа към град Ла Есперанса, на около 170 км (106 мили) в западна посока. Инцидентът се е случил на стръмен и криволичещ участък от магистралата в департамента Комаягуа в Хондурас.